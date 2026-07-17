Una biblioteca comunale di Empoli ha lanciato Indie Shelf, uno spazio dedicato all’editoria indipendente. Si tratta di uno scaffale appositamente riservato a libri di piccola e media casa editrice. Il progetto mira a promuovere la lettura di pubblicazioni meno commerciali. La sezione sarà accessibile al pubblico all’interno della stessa biblioteca. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di titoli o sulla data di apertura ufficiale.

EMPOLI Si chiama Indie Shelf, ed è lo ‘scaffale indipendente’: un nuovo progetto interamente dedicato alla piccola e media editoria proposto dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare spazio, visibilità e valore alla produzione letteraria indipendente, portando all’attenzione dei lettori cataloghi di grande qualità che spesso faticano a trovare il giusto spazio nei circuiti della grande distribuzione. Ogni mese, la biblioteca empolese ospiterà un focus su una diversa casa editrice indipendente, allestendo una vetrina tematica con una selezione dei suoi titoli disponibili per il prestito. Il primo appuntamento è dedicato a Aboca Edizioni che per tutto il mese di luglio sarà protagonista dello scaffale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uno spazio per l’editoria indipendente

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