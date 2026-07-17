Il sindaco ha firmato un’ordinanza che chiude Universo Beach, la spiaggia situata sul Lungomare Marconi tra via Mantenga e via del Mercato. Il divieto di accesso durerà due mesi, ovvero 60 giorni. La decisione riguarda il tratto di arenile interessato, dove è stato vietato entrare e sostare. La chiusura è stata comunicata ufficialmente e sarà valida fino alla fine di questa proroga temporanea.

Tempo di lettura: 3 minuti Sul tratto di arenile del Lungomare Marconi, tra via Nicola Antonio Mantenga e via Gaetano del Mercato, conosciuto come Universo Beach, è scattato il divieto di accesso per 60 giorni. La misura, firmata dal sindaco Vincenzo De Luca con l’ordinanza urgente n. 667 del 17 luglio 2026, arriva dopo una serie di accertamenti che hanno rivelato gravi irregolarità nel cantiere di ripascimento e una contaminazione fecale del nuovo arenile. L’area, formalmente consegnata alla ditta Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l., era già delimitata come zona di cantiere, ma nonostante le recinzioni e i divieti, negli ultimi mesi si erano registrati accessi incontrollati di bagnanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Universo beach, c’è l’ordinanza del sindaco De Luca: chiusa per due mesi

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