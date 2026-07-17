Università del Sannio al via le iscrizioni per l’anno accademico 2026 2027
Le iscrizioni per l’anno accademico 20262027 sono aperte. La no tax area è estesa fino a 30mila euro di ISEE. Sono previste nuove premialità, servizi di tutorato e supporto per gli studenti. Sono programmati anche Open Day per le future matricole.
Comunicato Stampa No tax area estesa fino a 30mila euro di ISEE, nuove premialità, tutorato, servizi per gli studenti e Open Day per accompagnare le future matricole. Apriranno lunedì 20 luglio le iscrizioni all’Università degli Studi del Sannio per l’anno. Continua L'articolo Università del Sannio, al via le iscrizioni per l’anno accademico 20262027 proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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