Università Cattolica Gallucci Calabrese nuovo direttore generale

Carlo Maria Gallucci Calabrese è stato nominato nuovo direttore generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La decisione è stata approvata dal consiglio di amministrazione il 16 luglio, su proposta della rettrice. La nomina sarà valida a partire dal 1° settembre.

Carlo Maria Gallucci Calabrese è il nuovo direttore generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio, su proposta della rettrice Elena Beccalli, e diventerà effettiva dal 1° settembre. Professore all’Esade Business School dell’Università Ramon Llull di Barcellona, Gallucci Calabrese arriva all’Università Cattolica dopo una lunga esperienza nel mondo manageriale e accademico internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità all’interno di Esade e dell’Università Ramon Llull, tra cui quello di prorettore per le alleanze strategiche internazionali, contribuendo al processo di internazionalizzazione dell’ateneo e sviluppando una rete di relazioni con università e istituzioni accademiche a livello globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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