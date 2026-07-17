Università Cattolica Carlo Maria Gallucci Calabrese nuovo direttore generale

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha nominato Carlo Maria Gallucci Calabrese come nuovo direttore generale. Gallucci Calabrese è un manager e accademico che ha accumulato un’esperienza internazionale, in particolare presso l’ESADE Business School dell’Università Ramon Llull di Barcellona. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ateneo.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore affida la propria direzione generale a Carlo Maria Gallucci Calabrese, manager e accademico con una lunga esperienza internazionale maturata all’ESADE Business School dell’Università Ramon Llull di Barcellona. La nomina, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio su proposta del rettore Elena Beccalli, diventerà effettiva dal prossimo 1° settembre. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare il profilo internazionale dell’ateneo e ad accompagnarne la crescita in una fase particolarmente significativa del suo sviluppo. Un profilo internazionale tra management e accademia Il percorso professionale di Gallucci Calabrese si è sviluppato tra il mondo manageriale e quello universitario. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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