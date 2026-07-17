L’inaugurazione della nuova palazzina dell’Università per Stranieri si è svolta nel Parco Santa Margherita, con un forte coinvolgimento di pubblico. La struttura, intitolata alla docente Monia Andreani, si trova in una zona centrale della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, creando un clima di festa e di condivisione. La nuova sede amplia gli spazi dell’ateneo e si inserisce nel contesto urbano.

PERUGIA - Un clima di festa e di grande partecipazione ha salutato l’inaugurazione del nuovo stabile dell’ Università per Stranieri, situato all’interno del Parco Santa Margherita, intitolato alla docente Monia Andreani. Un edificio storico, che i perugini hanno ben impresso, essendo stato in passato sede dell’ospedale psichiatrico e successivamente “padiglione di senologia”. A tagliare il nastro è stato il Rettore dell’Ateneo Valerio De Cesaris, che ha sottolineato l’impegno assunto dall’Università per garantire nuovi spazi agli studenti, sia dedicati allo studio che ai servizi. "Ha un grande valore avere restituito alla città un immobile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - UniStra, più spazi . La nuova palazzina: "qualifica la città"

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