La nuova maglia ufficiale dell’Union Brescia per la stagione 2026-27 presenta un leone e la lettera V sulla parte frontale. La società ha precisato di aver operato entro i limiti di un accordo contrattuale, ma ha sottolineato che quei simboli richiamano gli affetti dei tifosi. La presentazione coincide con l’anniversario della fondazione, avvenuto nel luglio del 2025, e la maglia è stata descritta come un’esplosione dei segni distintivi storici del marchio locale.

L'Union Brescia, nella sua presentazione e nell'anniversario della sua fondazione (il 17 luglio 2025 si presentò alla città a Palazzo Loggia), l'ha definita così: «La nuova prima maglia ufficiale per la stagione sportiva 202627 è un kit che “esplode” i segni distintivi dello storico marchio di Brescia Service S.r.l., avvicinando ancora di più il Club ai propri tifosi e restituendo loro quei simboli che per anni hanno rappresentato l'identità del territorio. Torna così il leone araldico, simbolo della città di Brescia, posizionato sopra l'inconfondibile V bianca. Il tutto è racchiuso nello storico stemma, i cui contorni sono richiamati in modo elegante direttamente sul tessuto della maglia, in un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Union Brescia, il leone e la vu sulla prima maglia: «Ci siamo mossi dentro un perimetro contrattualo, ma questi simboli richiamano agli affetti dei tifosi»

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