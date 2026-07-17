Unai Simon ha effettuato diverse parate decisive nelle ultime partite, senza però aver subito gol. Se si organizzasse un’amichevole tra due squadre spagnole, la scelta del portiere titolare potrebbe risultare difficile, data la performance del portiere attuale. La situazione evidenzia una certa incertezza nella rosa dei portieri, anche se Simon si distingue per interventi importanti. La partita tra le due squadre avrebbe un andamento incerto, considerando le capacità difensive di entrambe.

Se la Spagna facesse oggi la classica amichevole tra la Squadra A e la Squadra B, tipo quelle tradizionali della Juventus a Villar Perosa, non sarebbe del tutto scontato scegliere su quale delle due puntare. Schierandola con lo stesso modulo della formazione titolare, il 4-2-3-1, quella degli attuali sostituti verrebbe fuori così: Raya; Marcos Llorente, Eric Garcia, Pubill, Grimaldo; Pedri, Zubimendi; Yeremi Pino, Merino, Nico Williams; Ferran Torres. La differenza c'è, ok, ma non così evidente. Nella Spagna ci sono diversi giocatori che partono dalla panchina e che, presi singolarmente, potrebbero essere considerati più forti dei loro omologhi dell'undici iniziale ormai consolidato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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La vita spericolata di Unai SimónUnai Simón ha deciso di uscire dal campo in modo spettacolare, compiendo azioni che sono state considerate più da attaccante che da portiere.

Argomenti più discussi: Unai Simon compie miracoli senza parare; Spagna in semifinale ai Mondiali: Lammens sbaglia e Merino segna, Belgio sconfitto solo nel finale; Unai Simon compie miracoli senza parare.

Raya è uno dei migliori portieri al mondo, ma de la Fuente ha deciso di lasciarlo in panchina e di far giocare Unai Simon. Una scelta che finora si è rivelata vincente per un motivo specifico. x.com