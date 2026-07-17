una vita al presente

Luisa Corna si trova attualmente in una caserma di Livorno, dove vive con il suo compagno. La cantante e showgirl bresciana sta vivendo il suo momento più sereno. La coppia si è trasferita nella struttura qualche anno fa. Corna, nota per la sua carriera musicale e televisiva, è ora concentrata sulla quotidianità in questa nuova realtà. La sua presenza in caserma è stata confermata da fonti vicine.

Musica e parole. Un matrimonio che nella vita di Luisa Corna funziona da sempre e che ora si gode il suo momento migliore in una caserma di Livorno, dove la cantante e showgirl bresciana vive da qualche anno assieme al suo compagno. La tv l’ha lasciata da un po’, ma ciò non significa che le sue giornate non siano piene. "Mi godo il mare di questa bella città – dice –; e scrivo". Nuove canzoni, ma non solo. È infatti tornato nelle librerie un suo piccolo grande amico: Tofu e L’Isola di Plastica, una fiaba musicale pensata per sensibilizzare i bambini nei confronti di un tema a lei molto caro, il rispetto per l’ambiente. L’autunno lo spenderà in giro per l’Italia con il suo tour alla (ri)scoperta delle grandi voci della musica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La vita di Al Bano tra passato e presente

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