Lo scorso maggio è stato inaugurato un rifugio per i gatti di viale dei Mille, a Porto Garibaldi. L’operazione è stata promossa dal “Comitato per Giuseppe e i Mille”, fondato da Elisa Zannini e alcuni residenti. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica, migliorare il decoro urbano e garantire il benessere degli animali. L’area, precedentemente in degrado, ospitava circa venti gatti randagi.

Lo scorso maggio era nato a Porto Garibaldi il ’Comitato per Giuseppe e i Mille’, promosso da Elisa Zannini insieme a un gruppo di residenti della zona, per tutelare la salute pubblica, il decoro urbano e il benessere animale in un’area che da anni versava in una condizione di grave degrado, anche per la presenza di una ventina di gatti randagi. Questa mattina quel gruppo di cittadini potrà dire di aver raggiunto pienamente lo scopo per il quale era nato a dimostrazione di come spesso la buona volontà, la determinazione e l’amore per i mici, unitamente alla positiva collaborazione del Comune lagunare e il servizio veterinario dell’Asl, possa raggiungere importantissimi risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova casa per i gatti di viale dei Mille

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mi expulsión del puerto de súper yates definitiva y la visita a Atenas, Plaza Sintagma incluida

Notizie e thread social correlati

Bando comunale per l’immobile in viale dei MilleIl Comune ha pubblicato un bando per vendere un appartamento situato in viale dei Mille, al numero civico 160, in centro città.

Colle e la ‘metanizzazione’. Cominciati gli attesi lavori nella zona di viale dei MilleSono iniziati i lavori di metanizzazione lungo Viale dei Mille, nella tratta tra i supermercati e lo svincolo per Via Scarlini.

Temi più discussi: Una nuova casa per i gatti di viale dei Mille; Visita istituzionale alla nuova Casa della Comunità di Terni, riferimento per circa 135 mila cittadini; Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Tarquinia; A Bologna una nuova casa per Dinova e Maggioli!.

Nuova installazione a Como! Abbiamo blindato questa casa con porte di ultima generazione e un'inferriata di massima sicurezza per una protezione a 360°. puntosicurezzacasa.it/progetto/insta… #como #sicurezza #porteblindate #inferriate #protezionecas x.com

Discutere di una nuova idea per un personaggio reddit

Le mille vite dell'ex tripperia: da mensa scolastica a nuova Casa della MusicaLe mille vite della ex tripperia. Da sede della mensa scolastica diventa casa della musica: sarà la sede della banda, il corpo musicale Carlo Ronzoni. La giunta comunale di Gorla Minore, nella seduta ... prealpina.it

Una nuova Casa della Cultura per la ValpolceveraPorta il nome di Edoardo Sanguineti, genovese poeta, scrittore, critico, esponente di spicco della Neoavanguardia, la nuova Casa della Cultura della Valpolcevera, inaugurata a Bolzaneto. Nello ... rainews.it