Colle e la ‘metanizzazione’ Cominciati gli attesi lavori nella zona di viale dei Mille

Sono iniziati i lavori di metanizzazione lungo Viale dei Mille, nella tratta tra i supermercati e lo svincolo per Via Scarlini. Le operazioni sono state avviate di recente e riguardano la posa delle infrastrutture necessarie per l’installazione del gas metano. La fase di intervento coinvolge l’area tra le due strutture e si protrarrà nei prossimi giorni. La zona interessata si prepara alle lavorazioni previste dal progetto.

Sono iniziati i lavori di metanizzazione in Viale dei Mille, nel tratto compreso tra i supermercati e lo svincolo per Via Scarlini. L’intervento rientra in una programmazione già definita nei mesi scorsi e riguarda la realizzazione dei sottoservizi necessari prima della sistemazione definitiva della carreggiata. La scelta di intervenire in questa fase è collegata alle decisioni assunte lo scorso anno, quando l’asfaltatura del tratto era stata sospesa per evitare successivi interventi su un manto stradale appena realizzato. Al termine dei lavori attualmente in corso è prevista la completa riasfaltatura dell’area interessata. "Si tratta di un intervento programmato che segue una logica precisa: prima i sottoservizi e poi la sistemazione definitiva della strada – afferma il vice sindaco di Colle, Marco Speranza –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle e la ‘metanizzazione’. Cominciati gli attesi lavori nella zona di viale dei Mille Notizie correlate Colleferro. Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle BracchiCOLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo sono stati presentati i risultati dei lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia...