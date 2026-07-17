Una notte a Forte dei Marmi ha visto un evento organizzato da Vanity Fair e Twinset, con una sessione di styling e una cena in spiaggia. La serata ha incluso anche la presentazione del remix estivo di “Perdono” di Dumar. La cittadina versiliana si conferma come meta privilegiata per eventi dedicati al Made in Italy e alla moda, attirando pubblico e brand di rilievo.

La cittadina versiliana ha ospitato l'evento firmato Vanity Fair e Twinset per celebrare il Made in Italy e la nostra Summer Hit Perdono – Dumar Remix +++dropcap C'è un momento, ogni estate, in cui Forte dei Marmi diventa il centro gravitazionale della moda e del saper vivere italiano. Ieri sera è successo di nuovo, con un evento firmato Vanity Fair e Twinset che ha trasformato una serata di fine luglio in un manifesto di stile, musica e vita balneare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Una notte a Forte dei Marmi con Twinset: una styling session, una cena in spiaggia e il remix dell'estate finalmente dal vivo

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