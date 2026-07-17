Una lapide commemorativa sarà posata nella chiesetta del cimitero di Fiorenzuola di Focara in ricordo di don Silvano Ricci. L’iniziativa riguarda l’intenzione di onorare la memoria del sacerdote, considerato una figura di riferimento per la comunità locale. La lapide sarà collocata in un’area dedicata all’interno della chiesetta. La data dell’installazione non è ancora stata comunicata. La comunità locale ha espresso il proprio apprezzamento per il gesto.

Una lapide commemorativa da posare nella Chiesetta del cimitero di Fiorenzuola di Focara in ricordo di Don Silvano Ricci. E’ questa l’iniziativa pensata dai parrocchiani del borgo, per sottolineare l’importanza che ha avuto questa figura della comunità di Fiorenzuola, dove è stato parroco della chiesa Sant’Andrea Apostolo per oltre 60 anni, dal 1953 al 2016. L’idea è nata da Anna Magrini che ha lanciato la proposta ad altri parrocchiani di fare una raccolta fondi per realizzare una targa che potesse ricordare Don Silvano Ricci, scomparso nel 2018. A raccontarlo è Iolanda Filippini, presidente del Quartiere 6 San Bartolo: "Don Silvano Ricci è stato parroco nella nostra chiesa per oltre sessant’anni - dice -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lapide per don Silvano. Fiorenzuola lo ricorda: "Per noi una stella polare"

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