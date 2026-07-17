Un politico ha sostenuto la creazione di un Terzo Polo come risposta a una richiesta geopolitica, più che interna. La proposta, avanzata da un esponente di sinistra, mira a contrastare i movimenti sovranisti e le posizioni considerate ambigue nei confronti di un paese esterno. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla formazione di un fronte centrista per l’Occidente.

La proposta avanzata dal socialista Fabrizio Cicchitto qualche settimana fa per la nascita di un Terzo Polo risponde ad una urgenza geopolitica prima ancora che interna. È necessaria al Paese la costituzione di una nuova forza dei moderati proprio perché essa deve agire come un presidio democratico, provando ad arginare le pericolose ambiguità filo russe e anti-atlantiste presenti in alcuni settori del centro destra. In un panorama politico polarizzato, infatti, il centro si propone come il vero garante del posizionamento internazionale dell’Italia, che ovviamente non può e non deve essere sovvertito per nessuna ragione. L’obiettivo principale di questo Terzo Polo dunque dovrà essere quello di blindare la linea del futuro governo su posizioni fermamente europeiste e a sostegno dell’Ucraina contro l’imperialismo di Putin. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un Terzo Polo per l’Occidente. Mazzocchi appoggia la sfida centrista contro sovranismi e ambiguità filo-russe

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