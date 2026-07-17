Un pranzo di trenta-sette portate è stato servito per celebrare la vita e allontanare la notte. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno condiviso il pasto in un ambiente raccolto. La preparazione dei piatti ha richiesto ore di lavoro, con ingredienti selezionati e tecniche tradizionali. L’evento si è svolto senza incidenti, nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare. Nessuna persona è risultata coinvolta in comportamenti illeciti durante la manifestazione.

Ci sono libri che si leggono e libri che si divorano. Un pranzo da re di Jim Harrison appartiene, con inconfutabile evidenza gastrica, alla seconda specie. Edizioni Settecolori lo scodella in libreria e ci consegna il candidato più serio al titolo di libro più bello dell'estate (forse anche dell'anno, almeno fino a qui). Un titolo che di solito spetta a romanzi gialli o rosa, e che qui invece va a una raccolta di articoli su cibo, vino e caccia scritti da un americano che mangiava come dieci e scriveva come nessun altro. Chi era Jim Harrison? Un poeta travestito da orso. Nato nel 1937 in una fattoria del Michigan, cieco da un occhio per un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un "Pranzo da re" di trentasette portate per celebrare la vita e allontanare la notte

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