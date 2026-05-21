GiugnOk a Biumo | 35 anni di sport e musica per celebrare la vita

A Biumo, nel mese di giugno, si è svolta una manifestazione dedicata a celebrare la vita attraverso trentacinque anni di sport e musica. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cui un giovane il cui nome non viene specificato, ma la cui storia ha dato origine al motto dell'iniziativa. Durante la giornata, un torneo di calcio ha rappresentato più di una semplice competizione sportiva, diventando un momento di testimonianza civile e di solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui