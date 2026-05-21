GiugnOk a Biumo | 35 anni di sport e musica per celebrare la vita
A Biumo, nel mese di giugno, si è svolta una manifestazione dedicata a celebrare la vita attraverso trentacinque anni di sport e musica. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cui un giovane il cui nome non viene specificato, ma la cui storia ha dato origine al motto dell'iniziativa. Durante la giornata, un torneo di calcio ha rappresentato più di una semplice competizione sportiva, diventando un momento di testimonianza civile e di solidarietà.
? Punti chiave Chi è il giovane la cui storia ispira il motto dell'evento?. Come si trasforma un torneo di calcio in una testimonianza civile?. Quali novità gastronomiche ispirate a New York arriveranno al banco?. Come i volontari riescono a mantenere viva questa tradizione da trentacinque anni?.? In Breve Programma dal 29 maggio al 26 giugno con tornei di calcio, pallavolo e ping-pong.. Incontro il 12 giugno con la madre Paola Gallo sull'eredità del figlio Marco.. Conferenza dell'avvocato Gianfranco Amato il 4 giugno sulla storia dell'Albania.. Intervento di Samuele Corsalini il 14 giugno sulla storia locale di Varese.. Dal 29 maggio al 26 giugno l’oratorio di Biumo Superiore a Varese ospiterà la 35ª edizione del GiugnOk, una manifestazione comunitaria che quest’anno celebra il motto Più Vita alla Vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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