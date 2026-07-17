Un portale per l’essenza del Mediterraneo | il Cilento e Salerno come un’unica destinazione
È stato lanciato un nuovo portale ufficiale dedicato al Cilento e alla provincia di Salerno, rivolto ai turisti in cerca dell’autentica essenza del Mediterraneo. Il sito web mira a promuovere le attrazioni e le esperienze della zona, presentandola come una destinazione unificata. La piattaforma si rivolge a chi desidera scoprire le caratteristiche culturali, naturali e gastronomiche di questa regione, offrendo informazioni aggiornate e dettagliate per pianificare visite e soggiorni.
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà rivolto ai turisti che cercano ancora l’autentica essenza del Mediterraneo il nuovo portale ufficiale di destinazione, www.visitsalernoandcilento.com, il nuovo strumento attraverso il quale gli operatori turistici del Cilento, di Salerno, della Piana del Sele e dell’area di Paestum potranno finalmente mettere insieme le loro proposte in un’unica piattaforma coordinata. Presentato questa mattina, il portale rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto più ampio che la Camera di Commercio di Salerno, guidata dal presidente Andrea Prete, ha affidato al professor Josep Ejarque, esperto internazionale di marketing territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Il suo nome scientifico è Porpita porpita ed è un organismo marino non nuovo sulle coste del Mediterraneo. Affascinante per il suo colore blu intenso, sembra una piccola medusa anche se di fatto non lo è: è grande circa due centimetri e mezzo e i suoi piccoli x.com
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