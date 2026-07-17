Un portale per l’essenza del Mediterraneo | il Cilento e Salerno come un’unica destinazione

Notizia in breve

È stato lanciato un nuovo portale ufficiale dedicato al Cilento e alla provincia di Salerno, rivolto ai turisti in cerca dell’autentica essenza del Mediterraneo. Il sito web mira a promuovere le attrazioni e le esperienze della zona, presentandola come una destinazione unificata. La piattaforma si rivolge a chi desidera scoprire le caratteristiche culturali, naturali e gastronomiche di questa regione, offrendo informazioni aggiornate e dettagliate per pianificare visite e soggiorni.