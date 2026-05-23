Quadri Generali del Turismo Sostenibile | Ora una destinazione unica per la Provincia di Salerno

Notizia in breve

È stato annunciato un progetto per creare una destinazione turistica unificata nella provincia di Salerno, includendo la Costiera Amalfitana, il Cilento, la Piana del Sele, le aree interne e il Golfo di Policastro. L’obiettivo è superare la frammentazione territoriale, unendo le diverse aree in un’unica offerta turistica. La proposta mira a valorizzare l’intera provincia, creando una destinazione più grande e integrata.