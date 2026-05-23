Quadri Generali del Turismo Sostenibile | Ora una destinazione unica per la Provincia di Salerno
È stato annunciato un progetto per creare una destinazione turistica unificata nella provincia di Salerno, includendo la Costiera Amalfitana, il Cilento, la Piana del Sele, le aree interne e il Golfo di Policastro. L’obiettivo è superare la frammentazione territoriale, unendo le diverse aree in un’unica offerta turistica. La proposta mira a valorizzare l’intera provincia, creando una destinazione più grande e integrata.
Superare la frammentazione territoriale per costruire un'unica, grande destinazione turistica capace di unire la Costiera Amalfitana, il Cilento, la Piana del Sele, le aree interne e il Golfo di Policastro. È questo il macro-obiettivo emerso dalla quarta edizione dei Quadri Generali del Turismo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Territorio, a Sapri la quarta edizione degli "Stati generali del turismo sostenibile"Per la prima volta in quattro edizioni, i "Quadri Generali del Turismo Sostenibile della provincia di Salerno" lasciano la Camera di Commercio di...
Leggi anche: Turismo, costituito il Comitato promotore della Dmo “Destinazione Salerno”
Giornale del Cilento. . ( di Marianna Vallone) Si è conclusa a Sapri la due giorni dedicata ai Quadri generali del turismo sostenibile, organizzata da Fenailp Salerno, che ha riunito istituzioni, mondo accademico e operatori del settore in un confronto articolat facebook
A Sapri la IV edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile di Salerno salernonotizie.it/2026/05/18/a-s… x.com
Nel golfo di Policastro i quadri generali del turismo sostenibileIl ruolo strategico del turismo sostenibile come leva di crescita economica, occupazionale e sociale sarà al centro della IV edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile in provincia di Salern ... ansa.it
Turismo sostenibile di Salerno, a Sapri la quarta edizione dei Quadri GeneraliStampaIl 21 e 22 maggio il Cine Teatro Ferrari di Sapri ospita due giornate di confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore sulle nuove prospettive del turismo sostenibile nel Mezzogior ... salernonotizie.it