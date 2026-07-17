un ponte tra giovani musicisti scambio culturale valdarno repubblica ceca

Un progetto di scambio culturale coinvolge giovani musicisti tra Italia e Repubblica Ceca, creando un ponte tra i due paesi. L'iniziativa si concentra sulla collaborazione tra i partecipanti, che condividono esperienze e si esibiscono in concerti. La collaborazione internazionale mira a promuovere la musica e lo scambio interculturale, rafforzando i legami tra le due comunità. La realizzazione dell’evento ha coinvolto organizzazioni locali e istituzioni dedicate alla promozione artistica.

Un ponte culturale e musicale tra Italia e Repubblica Ceca, costruito grazie al talento dei giovani e alla forza della collaborazione internazionale. È questo lo spirito di " Europa Ludens ", il progetto promosso dall’associazione Villaggio Culturale d’Europa di Laterina Pergine Valdarno, capofila dell’iniziativa che si inserisce nel circuito europeo del Cultural Village of Europe. Dopo mesi di incontri e attività svolte a distanza, il prossimo 26 luglio un gruppo di giovani musicisti del Valdarno partirà alla volta della Repubblica Ceca per una settimana di lavoro insieme agli studenti e ai docenti dell’Accademia Musicale "Zùs Bystrè". A... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Music exchange programme boosts cultural ties between Barbados and UK

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