terremoto scossa tra repubblica ceca e slovacchia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,5 è stata registrata tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, a una profondità di 10 chilometri. La notizia è stata diffusa dal Centro tedesco di ricerca per le geoscienze.

Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 registrata tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Lo rende noto il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), precisando che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non sono state segnalate informazioni su eventuali danni o vittime, mentre il terremoto è stato avvertito in diverse aree dei due Paesi. Intanto la Presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una Colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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