Un pipistrello sulla faccia

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino si è svegliato con un pipistrello sul viso. Successivamente, è stato ricoverato in ospedale per una possibile infezione da rabbia. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di controllo e monitoraggio, considerando la malattia come una delle più antiche e pericolose. La vicenda ha portato a un intervento rapido per prevenire eventuali sviluppi clinici.

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Un bambino svegliato da un pipistrello sul viso, una malattia antichissima e una corsa contro il tempo. È la storia di un caso di rabbia finito tragicamente in Canada, ma quanto sono davvero pericolosi i pipistrelli? Tra virus, paure e dati scientifici, proviamo a capire cosa sappiamo di questi animali, quali sono i rischi reali e perché conoscerli meglio può aiutarci a convivere con loro senza troppe ansie. Ci occupiamo poi dell’imprevista dolcezza della Via Lattea e dei devastanti incendi in Piemonte. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Pipistrelli in faccia

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