Lunedì 8 giugno 2026 si terrà alla LIUC un convegno dedicato a grandi eventi sportivi, imprese e territori. L’incontro si focalizzerà su temi come sostenibilità, governance e il ruolo delle professioni in questi contesti. La giornata vedrà coinvolti esperti e professionisti per discutere le sfide e le opportunità legate a eventi di grande rilevanza nel settore sportivo e territoriale. L’evento si propone come occasione di confronto e approfondimento su questi temi chiave.

“ Grandi eventi sportivi, imprese e territori: sostenibilità, governance e ruolo delle professioni ” é il convegno in programma alla LIUC lunedì 8 giugno 2026. Lo leggiamo dal sito ufficiale dell’Università LIUC. Sarà occasione di approfondimento e confronto tra accademici, professionisti ed esperti del settore sul ruolo dei grandi eventi sportivi. Gli stessi sono fattore di sviluppo economico e territoriale e opportunità per imprese, comunità e sistema delle professioni. I grandi eventi sportivi come leva di sviluppo economico per un territorio.. Negli ultimi anni lo sport ha assunto un ruolo sempre più centrale non solo dal punto di vista sociale e culturale, ma anche come leva di sviluppo economico e territoriale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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