un anno con vinicio capossela

Un anno dopo, si ricorda un episodio che ha segnato l’Italia: il corteo di 25 anni fa. Un evento che ha coinvolto migliaia di persone e ha avuto un impatto significativo sulla storia del paese. Il podcast di Internazionale, condotto da Davide Maria De Luca, approfondisce il significato di guerra e le ragioni per cui si desidera evitarne il ritorno. La narrazione si concentra sui fatti e sui protagonisti di quella giornata.

Cos’è la guerra e perché non vogliamo che si ripeta. Un podcast di Internazionale con Davide Maria De Luca La storia del corteo che 25 anni fa ha cambiato l’Italia. Un podcast di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli Nel dicembre 2024 Zerocalcare ha occupato il podcast Il Mondo per raccontare le sue feste di Natale. La regista Alice Rohrwacher legge la rubrica che ha scritto per Internazionale. Un podcast in quattro episodi, divisi nelle stagioni dell’anno. Un podcast in quattro puntate di Internazionale su Tiziano Terzani, con Annalisa Camilli. Un podcast settimanale di Internazionale. Ogni sabato mattina con Daniele Cassandro e Chiara Nielsen. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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