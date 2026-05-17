Nella finalissima di Amici 25, cinque allievi si sfidano per conquistare la vittoria. Il pubblico ha il compito di decidere il risultato attraverso un televoto unico, senza altre modalità di voto. La manifestazione si svolge con un nuovo regolamento che modifica le regole rispetto alle edizioni precedenti del Serale. La diretta si preannuncia intensa, con il pubblico che determinerà chi alzerà la coppa al termine della serata.

Finalissima ad alta tensione per Amici 25: cinque allievi in gara, televoto unico a decretare il vincitore e un nuovo regolamento che cambia completamente le regole del gioco rispetto al Serale. Questa sera, domenica 17 maggio, su Amici andrà in onda la finalissima della venticinquesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cinque allievi, tra cantanti e ballerini, si sfideranno per conquistare la vittoria finale. Solo uno di loro alzerà la coppa, che come da tradizione verrà consegnata dal vincitore della scorsa edizione, il ballerino Daniele Doria. Finale Amici 25: il televoto decide tutto Per la finalissima cambia completamente il regolamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 anticipazioni, chi alzerà la coppa: tutto deciso dal pubblico

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

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