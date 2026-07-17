Un autobus scolastico in Uganda è uscito di strada e si è ribaltato, causando la morte di 20 bambini e di un adulto. L’incidente è avvenuto nel distretto di Kapchorwa, nell’est del paese, mentre il veicolo tornava da una gita alle cascate di Sipi. La polizia locale ha confermato il bilancio delle vittime e ha avviato le indagini sul fatto.

Almeno 20 bambini e un adulto sono morti in un incidente stradale in Uganda. Lo ha riferito la polizia locale, spiegando che l’autobus di una scuola elementare è uscito di strada distretto di Kapchorwa, nell’est del Paese, mentre stava rientrando da una gita didattica alle cascate di Sipi. La polizia ha riferito che i sopravvissuti, tra cui tre adulti e diversi bambini, sono stati trasportati negli ospedali della zona. Le autorità non hanno ancora comunicato il numero esatto dei feriti. L’autobus apparteneva alla King David Junior School, una scuola elementare con sede nella capitale Kampala. Secondo una prima ricostruzione, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito dalla carreggiata, ha urtato una roccia e si è ribaltato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Uganda: bus scolastico esce di strada e si ribalta, morti 20 bambini

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