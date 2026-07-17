Un raid russo ha colpito Odessa, mentre le forze di Kiev hanno attaccato un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Nel frattempo, proseguono le proteste contro il rimpasto di governo annunciato dal presidente.

Raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto continuano le proteste nel Paese per il rimpasto di governo voluto da Zelensky. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Tv2000.it - Ucraina, raid russi su Odessa mentre Zelenksy rimpasta il governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, raid russi su Odessa mentre Zelenksy rimpasta il governo

Notizie e thread social correlati

Ucraina, raid russi su Sumy, Odessa e Kherson: tre morti e decine di feritiUn raid russo ha colpito Sumy, provocando la morte di tre persone, tra cui un bambino, secondo il Servizio statale di emergenza ucraino.

Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 mortiNella giornata di oggi, sono stati segnalati nuovi raid provenienti dalla Russia su diverse zone dell’Ucraina.

Temi più discussi: Ucraina, un'altra notte di raid russi sulla capitale Kyiv; Raid aerei e missili russi su Zaporizhzhia e Kiev, almeno 10 feriti; Guerra Ucraina-Russia, nuovi attacchi su Kiev: ultime news oggi 14 luglio, diretta; Ucraina, Trump: Concederemo a Kiev la licenza per produrre i Patriot | Raid russi su Kiev, almeno cinque morti.

#Tg2000 - Ucraina, raid russi su Odessa mentre Zelenksy rimpasta il governo #17luglio #Tv2000 #Ucraina #Odessa #Zelensky #Russia #MarNero #Kiev #russiaukrainewar @tg2000it x.com

Raid russi sull'Ucraina, 4 morti e 12 feritiIl presidente Zelensky fa il punto sui raid russi nella notte sull'Ucraina. Due morti a Odessa e 5 feriti. Quindici bombe sulla regione del Sumy, un ferito e danni a edifici e infrastrutture. Due mort ... rainews.it

Guerra Ucraina Russia, sette morti in attacchi da entrambe le parti. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, proteste a Kiev per la cacciata del ministro della difesa. LIVE ... tg24.sky.it