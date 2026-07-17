Ucraina raid russi su Odessa mentre Zelenksy rimpasta il governo

Da tv2000.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un raid russo ha colpito Odessa, mentre le forze di Kiev hanno attaccato un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Nel frattempo, proseguono le proteste contro il rimpasto di governo annunciato dal presidente.

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Raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto continuano le proteste nel Paese per il rimpasto di governo voluto da Zelensky. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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