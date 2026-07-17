Uccise Cosimo Ciminiello in un agguato con un colpo di pistola a Nettuno | condannato a 17 anni il killer
Il killer di Cosimo Ciminiello, ucciso a Nettuno nel marzo 2025, è stato condannato a 17 anni di carcere. La vittima, 37enne, era diventata padre da poco quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in un agguato. La sentenza è stata emessa dopo il processo per omicidio volontario. La condanna è stata pronunciata in seguito alle evidenze raccolte durante le indagini.
Condannato a 17 anni il killer di Cosimo Ciminiello, ucciso a Nettuno nel marzo 2025: il trentasettenne era diventato papà da poco quando è stato freddato con un colpo di pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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