Uccise Cosimo Ciminiello in un agguato con un colpo di pistola a Nettuno | condannato a 17 anni il killer

Notizia in breve

Il killer di Cosimo Ciminiello, ucciso a Nettuno nel marzo 2025, è stato condannato a 17 anni di carcere. La vittima, 37enne, era diventata padre da poco quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in un agguato. La sentenza è stata emessa dopo il processo per omicidio volontario. La condanna è stata pronunciata in seguito alle evidenze raccolte durante le indagini.