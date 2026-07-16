Nettuno uccise Ciminiello con un colpo di pistola | condanna a 17 anni di carcere per Santachiara
Un uomo è stato condannato a 17 anni di carcere per aver ucciso un 37enne con un colpo di pistola durante una lite avvenuta nel marzo 2025. L’omicidio si è verificato a Nettuno e la sentenza è stata emessa nel luglio 2026. La procura aveva richiesto una pena di 20 anni, ma il giudice ha deciso per una pena inferiore. La vicenda ha avuto luogo in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Nettuno, 16 luglio 2026 – A distanza di poco più di un anno dalla notte del 23 marzo 2025 in cui perse la vita il 37enne Cosimo Ciminiello, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri Fabrizio Basei ha emesso una condanna pari a 17 anni di carcere nei confronti di Massimiliano Santachiara, unico imputato per la morte dell’uomo di origini pugliesi tra le palazzine di via Lucania a Nettuno. Santachiara, difeso dai legali Sandro Marcheselli e Angela Porcelli, ha da subito optato per il rito abbreviato accedendo ad uno sconto di un terzo della pena. Nella requisitoria del 26 giugno scorso il pubblico ministero Vincenzo Bufano... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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