Nettuno uccise Ciminiello con un colpo di pistola | condanna a 17 anni di carcere per Santachiara

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato a 17 anni di carcere per aver ucciso un 37enne con un colpo di pistola durante una lite avvenuta nel marzo 2025. L’omicidio si è verificato a Nettuno e la sentenza è stata emessa nel luglio 2026. La procura aveva richiesto una pena di 20 anni, ma il giudice ha deciso per una pena inferiore. La vicenda ha avuto luogo in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.