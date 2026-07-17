tutto per la mia famiglia approda nel weekend di canale 5

Le drammatiche storie di Tutto per la mia Famiglia arrivano anche nel weekend. Da domani, la dizi turca con protagonisti i fratelli Eren andrà infatti in onda anche il sabato e la domenica alle 17.50. Con questa soluzione, la soap farà dunque da traino sette giorni su sette alla nuova edizione di The Wall con Max Giusti, partita lo scorso lunedì con risultati poco soddisfacenti. In tale ottica, già da ieri Canale 5 ha ricalibrato il proprio pomeriggio in rosa, allungando l’appuntamento con Be My Sunshine fino alle 16.30 circa e facendo slittare, di conseguenza, sia l’inizio di Far Away, che quello di Tutto per la mia Famiglia. In questo... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Gonna GM BFRPG per la mia famiglia qualche volta questa settimana partendo dal livello 3 va bene? O dovrei semplicemente dargli un sacco di personaggi di livello 1 in stile dcc? reddit