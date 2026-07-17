Un incidente grave si è verificato questa mattina in autostrada, coinvolgendo diversi mezzi pesanti. La circolazione è stata completamente bloccata e sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone ferite o sulle cause dell’incidente. La strada rimane chiusa, con code e disagi per gli automobilisti.

La mattinata di venerdì 17 luglio si è trasformata in un incubo per migliaia di automobilisti a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto diversi mezzi pesanti, provocando il blocco totale della circolazione e un’imponente macchina dei soccorsi. Per lunghi minuti la situazione è apparsa estremamente delicata, tanto da richiedere l’intervento di numerose squadre di emergenza e persino dell’elisoccorso. >> Mario Roggero, scoppia il caso sul gioielliere condannato: cosa hanno visto fare a Simona Ventura L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9, quando un violento tamponamento a catena ha coinvolto quattro tir. L’impatto è stato così... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Tutto bloccato”. Gravissimo incidente in autostrada, più mezzi coinvolti

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