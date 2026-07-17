L'asta per il giovane ciclista sta attirando offerte da 10 milioni di euro all'anno. Il corridore, che compirà 20 anni a settembre, è il più giovane del Tour de France e dopo 12 tappe si trova quinto in classifica, a 4 minuti e 35 secondi dal leader e a 59 secondi dal secondo. La sua presenza nel grande giro ha suscitato grande interesse tra i team, pronti a mettere sul piatto somme record.

Un’asta di mercato così non si era mai vista. E d’altra parte Paul Seixas presenta diversi caratteri di eccezionalità: non ha ancora compiuto 20 anni – li festeggerà il 24 settembre -, è il più giovane in gruppo al Tour de France e dopo 12 tappe è quinto in classifica, a 4’35” da Tadej Pogacar e ad appena 59” da Jonas Vingegaard, secondo. Come dire che è in tabella per il podio finale di Parigi: l’unico in 123 anni di storia ad avercela fatta da Under 20 è Henri Cornet, vincitore (a tavolino, peraltro, dopo squalifica dei primi quattro) dell’edizione 1904. "Non mi pongo limiti, né ho obiettivi definiti. Ma di sicuro sono qui per ottenere il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti vogliono Seixas: si accende l'asta per il baby gioiello, pronte offerte da 10 milioni annui

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