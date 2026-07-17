Tutte le falsità sulla nuova legge elettorale | perché la riforma non è anticostituzionale

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sistema elettorale non viola le prerogative del presidente della Repubblica nella nomina del presidente del Consiglio. La riforma stabilisce che il capo dello Stato può comunque esercitare i propri poteri nelle funzioni di nomina, senza essere vincolato da nuove restrizioni. La normativa non introduce modifiche che limitino l’esercizio di questa prerogativa costituzionale. Le interpretazioni che sostengono il contrario sono state smentite da analisi giuridiche ufficiali.

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Il nuovo sistema non vìola le prerogative del capo dello Stato riguardo alla nomina del presidente del Consiglio: il vincolo, in realtà, vale per la coalizione che si assume la responsabilità della scelta Anche il Pd nelle primarie vedeva il mezzo per scegliere non solo il segretario ma pure il premier Secondo molti esponenti della sinistra, politici e costituzionalisti, la legge elettorale in via di approvazione sarebbe fonte di inenarrabili sventure e gravissime violazioni costituzionali. Tra queste, in ordine di gravità, figurerebbe, ai primi posti, la lesione di una delle più importanti prerogative del Presidente della Repubblica: quella di nominare, all’esito delle consultazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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