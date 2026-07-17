Il nuovo sistema non vìola le prerogative del capo dello Stato riguardo alla nomina del presidente del Consiglio: il vincolo, in realtà, vale per la coalizione che si assume la responsabilità della scelta Anche il Pd nelle primarie vedeva il mezzo per scegliere non solo il segretario ma pure il premier Secondo molti esponenti della sinistra, politici e costituzionalisti, la legge elettorale in via di approvazione sarebbe fonte di inenarrabili sventure e gravissime violazioni costituzionali. Tra queste, in ordine di gravità, figurerebbe, ai primi posti, la lesione di una delle più importanti prerogative del Presidente della Repubblica: quella di nominare, all’esito delle consultazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tutte le falsità sulla nuova legge elettorale: perché la riforma non è anticostituzionale

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Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, la cognata di lei rompe il silenzio dopo le polemiche sulla coppia di #TemptationIsland 14: Ecco come stanno davvero le cose Sono stanca di leggere tutte le falsità che stanno circolando, ha affermato x.com