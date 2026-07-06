Turismo è record di arrivi | Veneto sulla vetta d?Europa

Da ilgazzettino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Veneto registra il più alto tasso di occupazione tra le destinazioni europee, secondo l'ultima rilevazione turistica. L'Italia si conferma come meta principale in Europa per l’estate 2026, con il Veneto che si distingue per il suo livello di afflusso. La regione ha raggiunto un record di arrivi, superando altre aree del continente. La crescita del settore turistico nel Veneto si riflette in un'elevata saturazione delle strutture ricettive.

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“Prima il Veneto” era uno slogan elettorale di qualche anno fa, adesso è la sintesi dell’ultima rilevazione in ambito turistico: se l’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate del 2026, il Veneto ha il “tasso di saturazione Ota”, cioè di occupazione, più elevato di tutti. Significa che il Veneto è primo in Europa. La “saturazione Ota” offre una stima del livello di occupazione della destinazione sui grandi portali (Ota è l’acronimo di “Online Travel Agencies”, come Expedia e Booking). Questa stima è calcolata analizzando i dati pubblicamente disponibili sui canali di distribuzione online. Ebbene, il tasso di saturazione Ota dell’Italia è del 51,2%, superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%), mentre la tariffa media (153 euro) è più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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