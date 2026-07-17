Trump furioso con Netanyahu | sugli F-35 alla Turchia decido io

Nessun incontro tra Trump e Netanyahu è previsto al momento. Trump si è mostrato molto irritato per le critiche del premier israeliano riguardo alla possibile vendita di F-35 alla Turchia. Secondo fonti, il presidente americano ha affermato che le decisioni sui velivoli militari sono di sua competenza e non dipendono dalle posizioni di altri leader. La tensione tra i due si concentra sulla questione delle armi e delle relazioni con Ankara.

Nessun incontro è al momento in programma fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. E uno dei motivi sarebbe la profonda irritazione del presidente americano per le critiche del premier israeliano sulla possibilità che Trump decida di vendere F-35 alla Turchia. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l’intervista rilasciata da Netanyahu a Fox ha fatto infuriare il presidente, convinto che “Bibi non abbia alcun diritto” di pesare sulla decisione di Trump. In precedenza, Netanyahu ha dichiarato alla Cnn che il potenziale trasferimento di caccia F-35 di ultima generazione alla Turchia sconvolgerebbe gli equilibri di potere in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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