Trump furioso con Netanyahu salta l’incontro alla Casa Bianca F-35 Nato e spie | così è calato il gelo Usa-Israele

Il premier israeliano non si recherà negli Stati Uniti e non avrà l’incontro programmato con l’ex presidente alla Casa Bianca. La decisione è stata comunicata poco prima della data prevista e non sono stati forniti motivi ufficiali. La cancellazione ha causato un raffreddamento tra i due governi, in un periodo di tensioni legate a questioni di sicurezza e alle relazioni bilaterali.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non partirà per gli Stati Uniti questo weekend come previsto. E non incontrerà Donald Trump lunedì alla Casa Bianca come il suo staff aveva annunciato. Il viaggio di Netanyahu negli Usa è stato ufficialmente cancellato, o per lo meno congelato. L’ufficio del premier israeliano ha spiegato che il motivo sarebbe il rinvio dei funerali a Washington di Lindsey Graham, il senatore repubblicano vicino alle ragioni dello Stato ebraico morto lo scorso finesettimana. Ma dietro il «pretesto» formale, le ragioni della reale cancellazione sembrano con ogni evidenza legate alla crisi nei rapporti tra Trump e Netanyahu dopo l’esito infelice della guerra all’Iran, e più in generale al tracollo nel sostegno a Israele nel mondo MAGA che sostiene il presidente Usa. 🔗 Leggi su Open.online

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