Un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita a terra vicino a un mezzo dell’azienda di trasporti. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri in località Poggio a Luco, nel comune di Bagno a Ripoli. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto quando è stato rinvenuto.

BAGNO A RIPOLI – Un giallo sul quale i militari dell’Arma stanno cercando di fare piena luce si è consumato nella serata di ieri a Bagno a Ripoli, in località Poggio a Luco. Il cadavere di un uomo di 62 anni, dipendente di una ditta consorziata dell’ azienda di servizi ambientali Alia, è stato rinvenuto riverso a terra, ormai privo di vita, a poca distanza dal mezzo di servizio con il quale stava lavorando. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è accorso il personale sanitario del 118. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, per il quale ogni manovra di rianimazione è risultata purtroppo vana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovato riverso a terra accanto a un mezzo dell’Alia: morto un dipendente di 62 anni

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Tragedia sul lavoro nell'azienda del padre: morto 22enne schiacciato dall'elevatore

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