Due dipendenti di un’azienda di bio-disinfestazione hanno scoperto un tesoro nascosto in una casa da bonificare a Cingoli. Dopo aver trovato oro, monete e oggetti preziosi, hanno riferito tutto alle autorità, affermando di non aver mai pensato di intascare i beni, anche se avrebbero potuto saldare il mutuo. La polizia locale ha avviato le verifiche sulla provenienza del tesoro.

Cingoli (Macerata), 17 luglio 2026 – Un episodio di onestà e senso civico, che ha visto protagonisti due dipendenti della Ekonore, azienda di bio-disinfestazione con sede legale a Milano e sede operativa a Viareggio, e la polizia locale di Cingoli. Durante l’intervento specialistico di bonifica e sanificazione post-mortem affidato alla società nell’abitazione della casalinga di 65 anni, originaria della Svizzera, Cornelia Daniela Merz – trovata a metà giugno senza vita in camera da letto, deceduta da almeno due mesi – è stata fatta una scoperta imprevedibile: 135.900 euro in contanti. Un tesoro nascosto tra buste, cassetti e armadio. I risparmi di una vita nascosti tra buste, cassetti e armadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovano un tesoro nascosto nella casa da bonificare: “Avrei saldato il mutuo, ma io e il mio collega non abbiamo mai pensato di intascarlo”

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