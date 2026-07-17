Trova la moglie in diretta sui social il pestaggio davanti a 40 utenti | Ti seppellisco Il caso a Lecce

Un uomo di 57 anni di Lecce ha aggredito la moglie davanti a circa 40 persone che seguivano una diretta su TikTok. La donna era impegnata nel video quando lui l’ha sorpresa, ha iniziato a insultarla e poi a colpirla violentemente, urlando «Ti seppellisco». L’episodio si è svolto in pubblico, con testimoni presenti durante l’aggressione. La donna ha riportato lesioni e ha chiamato le forze dell’ordine.

«Ti seppellisco» ha urlato alla moglie picchiandola selvaggiamente dopo che l’aveva sorpresa impegnata in una diretta su TikTok. Un 57enne di Lecce è finito in carcere dopo che intorno alle 15 dello scorso martedì si è scagliato contro la donna, che in quel momento era in collegamento social con una quarantina di utenti, tra cui un’amica d’infanzia. L’uomo è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Come si è svolta l’aggressione in casa. L’uomo avrebbe colpito la donna più volte al volto e alle braccia, usando prima un pesante oggetto in legno a forma di testa di elefante e poi un candelabro in metallo. Tutto si è consumato sotto gli occhi degli utenti collegati alla diretta, fino a quando il video non si è interrotto. 🔗 Leggi su Open.online

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Lecce, picchia e minaccia la moglie mentre lei è in diretta social: «Ti seppellisco». L'allarme di un'amica d'infanzia che era collegata: arrestato 57enneUn uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie durante una diretta social.

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