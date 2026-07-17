tribunale uffici al collasso gli avvocati chiamano nordio

Gravissima carenza di personale negli uffici giudiziari: gli avvocati scrivono a Nordio. In una lettera firmata da Flavio Peccenini, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna, segnalano una situazione di "crescente gravità" negli uffici del distretto che rischia di compromettere "l’effettivo esercizio del diritto di difesa". Il messaggio è indirizzato al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a cui chiedono un intervento urgente. Nella Procura di Bologna, segnalano, la scopertura dell’organico del personale amministrativo avrebbe raggiunto il 60%, una carenza che avrebbe già portato all’adozione di misure emergenziali, tra cui la chiusura al pubblico degli uffici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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