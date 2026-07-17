Tre persone, un 30enne e un 27enne del Casertano e un 25enne marocchino, sono state citate a giudizio per aver aggredito un agente di polizia fuori servizio. L’incidente è avvenuto a Trentola Ducenta, e le accuse sono di lesioni aggravate. La Procura di Napoli Nord ha avviato il procedimento, che riguarda l’aggressione ai danni dell’agente, coinvolto durante un episodio non specificato. Le persone coinvolte dovranno comparire davanti al giudice.

La Procura di Napoli Nord ha disposto la citazione a giudizio di tre persone - un 30enne e un 27enne del Casertano, e un 25enne marocchino - per lesioni nei confronti dell'agente scelto della Polizia di Stato. Era la sera del 10 luglio 2024, quando i tre - in due fasi - accerchiarono l'agente 40enne all'esterno di un locale di Trentola Ducenta. Il pestaggio andò avanti nonostante il poliziotto - libero da servizio - si fosse qualificato come appartenente alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione difensiva, suffragata dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza acquisite nel locale commerciale... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - Trentola Ducenta, pestarono un agente fuori dal servizio: i tre aggressori a processo per lesioni aggravate

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