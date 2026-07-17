trento doc festival una montagna di vino

Dal 25 al 27 settembre si svolgerà il Trentodoc Festival, un evento che si concentra sul territorio e sul vino. L’appuntamento prevede visite alle cantine dove si producono spumanti metodo classico trentini. Durante l’evento, le case spumantistiche apriranno le porte al pubblico, offrendo l’opportunità di conoscere il processo di produzione e il territorio di provenienza del Trentodoc. L’iniziativa si svolge in modo diffuso, coinvolgendo diverse location della zona.

Prima di tutto, il territorio. Poi il vino. È questa la chiave di lettura di Trentodoc in Cantina, l ’ appuntamento diffuso che dal 25 al 27 settembre accompagnerà il pubblico all ’ interno del Trentodoc Festival, aprendo le porte delle case spumantistiche dove nasce il metodo classico trentino. Un fine settimana che mette al centro il rapporto tra le bollicine di montagna e il loro ambiente d ’ origine attraverso visite, degustazioni ed esperienze pensate sia per gli appassionati sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo mondo. Il programma prevede 125 appuntamenti distribuiti nelle cantine aderenti all ’ Istituto Trentodoc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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