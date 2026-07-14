Dal 25 al 27 settembre, Trento ospiterà la quinta edizione del Trentodoc Festival, dedicato alle bollicine di montagna. L'evento si svolgerà in varie location, tra cui cantine e palazzi storici, e prevede degustazioni, incontri e altri appuntamenti. La manifestazione coinvolge il territorio circostante alla città e si concentra sulla promozione di queste bollicine.

(LaPresse) Il Trentodoc torna protagonista con la quinta edizione del Festival dedicato alle bollicine di montagna. Dal 25 al 27 settembre Trento e il territorio circostante ospiteranno tre giorni di eventi, degustazioni, incontri e appuntamenti nelle cantine e nei palazzi storici. La manifestazione, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e organizzata da Trentino Marketing e dall’Istituto Trentodoc in collaborazione con il Corriere della Sera, propone oltre 150 appuntamenti tra tasting, wine talk, racconti dedicati al mondo del vino, esperienze gastronomiche e percorsi nelle aziende del territorio. L’evento sarà anticipato il 20 settembre da “Trentodoc elevation, bollicine d’alta quota”, un’esperienza sul Doss del Sabion dedicata al legame tra altitudine, clima e identità delle bollicine trentine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Trentodoc Festival, le bollicine di montagna protagoniste a Trento dal 25 settembre

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