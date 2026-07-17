travolto da un treno mentre lavora sui binari morto un operaio in friuli

Un operaio di 43 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre lavorava sui binari vicino alla stazione di San Giorgio di Nogaro, nel primo pomeriggio di venerdì 17 luglio. La vittima, residente a Latisana, stava svolgendo attività lavorative quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), è morto nel primo pomeriggio di venerdì 17 luglio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione - apprende l'Ansa dalla questura di Udine - l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo, salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio, in transito e senza passeggeri, che proveniva dalla opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Indagini di Polfer e Scientifica., L'allarme è scattato verso le 13. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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TRAGEDIA IN STAZIONE: 24ENNE MUORE TRAVOLTO DAL TRENO MENTRE TORNA DAL LAVORO - LA SPEZIA

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