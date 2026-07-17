Nel pomeriggio di oggi sono state trovate in un’aiuola di Trastevere una pistola ritenuta essere quella usata nella sparatoria avvenuta all’alba di mercoledì scorso. L’arma è stata recuperata dai carabinieri durante le indagini in corso sulla vicenda. La sparatoria ha coinvolto un cittadino senegalese di 26 anni e si è verificata durante un litigio nel quartiere. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire i dettagli dell’evento.

Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta all’alba di mercoledì scorso nel cuore di Trastevere. I carabinieri della Compagnia Trastevere hanno rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi quella che sarebbe l’arma utilizzata per ferire un cittadino senegalese di 26 anni durante una lite degenerata in colpi di pistola. La pistola, una semiautomatica con matricola abrasa e un colpo ancora in canna, era stata nascosta all’interno di una fioriera in vicolo del Cipresso, a poca distanza dal luogo dell’aggressione. L’arma è stata immediatamente sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti balistici del Ris dei Carabinieri di Roma, che dovranno verificare se sia stata effettivamente utilizzata nel ferimento del giovane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trastevere, trovata la pistola usata nella sparatoria: era nascosta in una fioriera

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