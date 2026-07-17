Il Consiglio comunale ha respinto una mozione a favore del trasporto pubblico e dei pendolari umbri con 12 voti contrari e 6 a favore. La proposta prevedeva interventi per migliorare il servizio, ma non è stata approvata. In risposta, i sindacati hanno organizzato una protesta. La decisione è stata comunicata durante la seduta, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali.

Con 12 voti contrari e 6 a favore, il Consiglio comunale ha bocciato la mozione a difesa del trasporto pubblico e dei pendolari umbri. La proposta, presentata da Mauro Masciotti di Foligno Domani, chiedeva al sindaco di farsi capofila dei Comuni del comprensorio della valle umbra e chiedere a Ministero dei Trasporti, Rfi e Trenitalia la deroga immediata per far viaggiare i nuovi treni sulla linea direttissima, che va da Orte a Roma Termini. Zuccarini in fase di dichiarazione di voto aveva definito la mozione errata, perché "basata su presupposti sbagliati". "Voi pretendete - così il sindaco rivolgendosi all’opposizione - che io vada all’autorità competente a fare una figuraccia, perché quello che dite è falso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporti e pendolarismo. Bocciata la mozione. Protesta dei sindacati

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