Tragedia a Mercogliano | 47enne trovato privo di vita nella sua abitazione

Un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Acqua delle Noci, nel complesso di case popolari di Mercogliano. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di familiari che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma l’uomo era già deceduto. La scena è stata perquisita e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia a Mercogliano, dove un uomo di 47 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione nel complesso delle case popolari di via Acqua delle Noci. L’allarme è scattato nelle scorse ore, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Mercogliano e dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno provveduto ad aprire l’abitazione, consentendo l’accesso ai militari dell’Arma, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le circostanze della tragedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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