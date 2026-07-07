A Martina Franca è stato trovato senza vita nella sua abitazione un sacerdote che aveva dedicato molti anni al supporto dei malati e del personale sanitario locale. La notizia ha suscitato un forte dolore tra la comunità. La morte è stata comunicata dal giornale locale, senza ulteriori dettagli sulle cause. La scomparsa del sacerdote rappresenta una perdita significativa per la comunità e il personale dell’ospedale.

Tarantini Time Quotidiano Profondo cordoglio a Martina Franca per la scomparsa di don Angelo Pastore, storico sacerdote che per lunghi anni ha svolto il proprio ministero al fianco dei malati e del personale sanitario dell’ospedale cittadino. L’anziano religioso è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno della propria abitazione, situata in una zona periferica della città. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, ma all’arrivo dell’équipe medica non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Nell’abitazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti previsti in questi casi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, trovato senza vita nella sua abitazione don Angelo Pastore

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