Due locali sono stati chiusi temporaneamente dal Questore ad Arezzo a causa di comportamenti violenti e irregolari. Durante un episodio, sono stati segnalati episodi di consumo eccessivo di alcol, aggressioni con pugni e sedie lanciate. Le autorità hanno deciso di sospendere le attività di entrambi i locali fino a nuove disposizioni. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave, ma sono stati presi provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo il servizio ai tavoli si è improvvisamente arricchito di nuove specialità: alcol a oltranza, pugni assortiti e sedie di plastica flambé. Il Questore Cristian Tatarelli, evidentemente poco sensibile alle nuove tendenze della ristorazione creativa, ha sospeso le licenze di due esercizi pubblici del centro cittadino. Il primo locale resterà chiuso per tre giorni in seguito a quanto accaduto la sera del 14 luglio. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, a un uomo sarebbero state continuate a servire bevande alcoliche nonostante fosse già in evidente stato di ebbrezza. Una... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tra alcol, pugni e sedie volanti: due locali chiusi per ferie dal Questore

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