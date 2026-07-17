Da martedì 14 luglio, Piazza Matteotti si è trasformata in una balera per la ripresa di ’Ciliegi Rosa’. La prima serata è iniziata alle 21.30 e ha coinvolto pubblico e musicisti. La manifestazione prevede in totale cinque serate dedicate alla musica, al ballo e alle tradizioni del liscio, con le orchestre più amate del genere che si alterneranno sul palco.

La manifestazione ha già preso il via, lo scorso martedì 14 luglio, quando c’è stata la prima serata dalle ore 21.30. Saranno cinque in totale le serate all’insegna della musica, del ballo e della tradizione, per vivere insieme le emozioni delle orchestre di liscio più amate. Torna infatti anche nell’estate 2026 ’Ciliegi Rosa’, l’iniziativa che, inserita nel cartellone dell’Estate Porto San Giorgio 2026, è pensata per tutti gli appassionati del ballo liscio e della musica dal vivo, ma anche per turisti e famiglie che desiderano trascorrere una serata coinvolgente nel centro cittadino. Ad aprire – letteralmente – le danze, martedì 14 luglio in piazza Matteotti, è stato Roberto Carpineti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Ciliegi Rosa’. Piazza Matteotti si trasforma in balera

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