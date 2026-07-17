È di quattro misure cautelari personali il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Torino, che hanno smantellato una presunta organizzazione dedita alla frode assicurativa attraverso la simulazione di incidenti e la produzione di documentazione medica falsa. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti, accusati di aver orchestrato un sistema finalizzato a ottenere risarcimenti indebiti per un valore superiore a 200.000 euro. L’indagine “Fake Broken Bones”: i dettagli dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta, denominata “FAKE BROKEN BONES”, è stata avviata nel dicembre 2024 e si è sviluppata attraverso una serie di attività investigative, tra cui intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Torino, la frenata del bus "fantasma" e il cane "killer": scoperta la truffa ai danni delle assicurazioni

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